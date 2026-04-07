Сбербанк профинансирует строительство апарт-комплекса в Алуште

«Проектное финансирование с использованием механизма эскроу является преимуществом для застройщика и необходимой поддержкой в строительстве уникальных объектов. Кроме прочего это обеспечивает защиту финансовых средств участников долевого строительства. На 1 марта 2026 года общий объем действующего портфеля финансирования недвижимости превышает 1,2 трлн рублей», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Апарт-комплекс расположен на смотровой площадке с панорамным видомна море и горный массив Демерджи. На территории предусмотрены подогреваемый инфинити-бассейн, панорамный ресторан, СПА-центр, сад, кинотеатр под звездным небом и зоны отдыха.

«„Ласка“ подойдет как для постоянного проживания, так и для отдыха, ведь каждая деталь проекта продумана таким образом, чтобы ощущение комфорта, уединения с природой, очарование пейзажами, умиротворение и спокойствие неизменно сопровождало каждого на территории апарт-комплекса. Качество проекта и надежное финансовое партнерство дает уверенность в том, что развитие уникальных локаций побережья Крыма уже в скором будущем станет частью новейшей истории полуострова. Таким образом туристическая привлекательность Крыма и Алушты будет только расти», — заключил генеральный директор ГК «Символ Девелопмент» Сергей Кобяков.