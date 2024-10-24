«Сбербанк инвестиции» купили бывший логопарк «Пивдома» в Подмосковье

сегодня в 11:36

Компания «Сбербанк инвестиции» купила землю и складской комплекс, которые ранее принадлежали организации «Пивдом». 15,5 га земли и 82,1 тыс. кв. м складов находятся на Липкинском шоссе в Подмосковье, сообщает РИА Новости .

Теперь структура Сбербанка владеет фирмой «СДМ ТК-2», на балансе которой числится складской комплекс. По информации «Ведомостей», сделку закрыли 22 октября.

Объект куплен в целях инвестирования и привлечения партнера, который будет заниматься управлением проектом. Эксперты оценили стоимость склада от 6 до 9 млрд рублей.

«Пивдом» обанкротился в 2016 году. Имущество компании продали на торгах. В 2021 году логопарк купила фирма «СДМ ТК-2». На тот момент объект был продан за 4,6 млрд рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.