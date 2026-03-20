Сбер укрепил партнерские связи с ключевыми игроками рынка недвижимости Московской области

Сбер провел конференцию, посвященную развитию сотрудничества с ведущими агентствами недвижимости и девелоперскими компаниями Московской области. Мероприятие, собравшее более 80 представителей отрасли, было направлено на укрепление партнерства и поиск решений для устойчивого развития жилищного строительства в регионе.

В ходе конференции участники обсудили текущие вызовы рынка недвижимости, обменялись опытом успешной реализации проектов и определили приоритетные направления для повышения эффективности совместной работы. Особое внимание было уделено новым ипотечным программам и цифровым сервисам, предлагаемым банком.

«Фундаментом для устойчивого роста рынка является слаженная работа всех участников. Подобные мероприятия позволяют нам не только укреплять партнерские отношения, но и оперативно адаптироваться к меняющимся потребностям клиентов, предлагая инновационные финансовые продукты», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

По мнению Владислава Носова, участника конференции, мероприятие стало ценной площадкой для профессионального диалога и поиска конкретных решений.

«В конечном счете, совместные усилия направлены на создание не просто жилой площади, а комфортного и современного жилья, отвечающего потребностям каждого человека», — пояснил Владислав Носов.