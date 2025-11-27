Сбер и Прайм Лайф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного строительства

На площадке международного форума Domclick Digital Forum Сбер и девелопер Прайм Лайф заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное развитие проектов в сфере жилой недвижимости. Документ подписали управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов и управляющий партнер Прайм Лайф Денис Коноваленко.

«Поддержка строительной отрасли остается для нас одним из ключевых приоритетов, поскольку она напрямую влияет на качество жизни людей. Мы стремимся не просто реализовывать отдельные проекты, а комплексно развивать городскую среду – от современных планировок до социальной инфраструктуры. Ярким примером такого подхода служит наш совместный с Прайм Лайф проект – жилой квартал “Первый Нагатинский” с образовательным кластером для семей. Именно на создание таких сбалансированных и комфортных для жизни городских пространств и направлено наше партнерство», – отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

В основе соглашения – совместная работа компаний по развитию строительства жилой недвижимости. Взаимодействие сторон предполагает обеспечение на взаимовыгодных условиях развития, продвижения и внедрения современных цифровых и управленческих технологий как в строительстве, так и в продаже жилой недвижимости. Особое внимание в рамках соглашения будет уделено разработке и реализации продуктов, направленных на улучшение жилищных условий, а также организации совместных отраслевых мероприятий.

«Подписывая соглашение со Сбером, мы подтверждаем нашу приверженность стратегическому партнерству. Это шаг, который открывает новые горизонты для развития жилищного строительства. Вместе мы будем внедрять передовые цифровые решения, создавать продукты, улучшающие качество жизни наших клиентов, и активно участвовать в профессиональном диалоге – от брокер-туров до отраслевых форумов и конференций. Для нас это не просто сотрудничество, а совместное строительство будущего, основанного на доверии, инновациях и взаимной выгоде», – пояснил управляющий партнер Прайм Лайф Денис Коноваленко.