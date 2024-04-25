Сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы

сегодня в 16:38

На территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической появится современный сбалансированный городской квартал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Недалеко от станции метро «Павелецкая» и Павелецкого вокзала специалисты планируют обновить улично-дорожные сети, построить не только жилье, но и все необходимые соцобъекты.

В Даниловском районе появятся гостиница с физкультурно-оздоровительным комплексом, отделения банков, кафе, рестораны, офисы и образовательные учреждения различных уровней.

Проект реализуют в рамках комплексного развития территорий. Всего в столице одобрены и реализуются 77 проектов КРТ. Он позволят создать более 196 тыс. рабочих мест.