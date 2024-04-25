Сбалансированный городской квартал появится в Даниловском районе Москвы
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На территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической появится современный сбалансированный городской квартал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Недалеко от станции метро «Павелецкая» и Павелецкого вокзала специалисты планируют обновить улично-дорожные сети, построить не только жилье, но и все необходимые соцобъекты.
В Даниловском районе появятся гостиница с физкультурно-оздоровительным комплексом, отделения банков, кафе, рестораны, офисы и образовательные учреждения различных уровней.
Проект реализуют в рамках комплексного развития территорий. Всего в столице одобрены и реализуются 77 проектов КРТ. Он позволят создать более 196 тыс. рабочих мест.