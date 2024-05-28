сегодня в 14:04

Самый большой детский сад в Подмосковье достроен на 70%

На завершающий этап работы выходит строительство самого большого детского сада в Московской области. Он рассчитан на 510 мест и расположен в поселке Нагорное округа Мытищи, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Детский сад возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита за счет средств бюджета.

«На объекте задействовано 92 рабочих и 6 единиц техники. Ведется монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы, облицовка и утепление фасада, сборка и установка малых архитектурных форм на прилегающей территории», — уточняется в сообщении.

Общая стройготовность достигла почти 70%.

Площадь трехэтажного здания составляет почти 7 тыс. кв. метров. Помимо групповых ячеек, включающих спальни и игровые, в детском саду разместятся музыкальный и физкультурный залы, блок медицинских кабинетов, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, а также административные и технические помещения.

На прилегающей территории установят игровые и спортивные комплексы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить строительство планируется в августе 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.