Самый бюджетный участок земли за неделю реализовали на торгах в Волоколамском округе

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. На прошлой неделе с 1 по 5 декабря 2025 года в Московской области проведено 109 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок, как и участок с рекордной стоимостью на предыдущей неделе, реализован в Волоколамском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, то достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в Волоколамском муниципальном округе. Данный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 8 соток, расположен в деревне Золево. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 24 364,91 руб. / в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в Волоколамском округе победителям аукционов уже передано в аренду 119 земельных участков, а в собственность — 47 земельных участков.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.