Самый бюджетный участок за неделю реализован на торгах в Волоколамске

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. На прошлой неделе с 18 по 22 августа 2025 года в Московской области проведено 62 аукциона по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок реализован в Волоколамском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в Волоколамском муниципальном округе. Данный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью чуть больше 10 соток, расположен в деревне Чередово. В аукционе приняло участие 5 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 81 467,58 руб. / в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в Волоколамском муниципальном округе победителям аукционов уже передано в аренду 85 земельных участков, а в собственность — 30 земельных участков.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

