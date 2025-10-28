Самый бюджетный участок за неделю реализовали на торгах в Можайском округе

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. С 20 по 24 октября в Московской области проведено 90 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок реализовали в Можайском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, то достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в Можайском муниципальном округе. Данный участок для личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 11 соток расположен в деревне Новая. Несмотря на минимальное количество участников, аукцион продемонстрировал реальную конкуренцию — два претендента активно боролись за лот, что подтверждает рыночный интерес к объекту. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды составил 119 001,58 рублей в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала года через торги в муниципальном округе Можайский победителям аукционов уже передано в аренду 101 земельный участок, а в собственность — 27 земельных участков.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.