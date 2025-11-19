Самый бюджетный участок за неделю реализовали на торгах в Можайском округе

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. С 10 по 14 ноября в Московской области проведено 112 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок реализован в Можайском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, то достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в муниципальном округе Можайский. Данный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12,59 соток, расположен в пгт. Уваровка. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 45 853,95 руб. / в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в муниципальном округе Можайский победителям аукционов уже передано в аренду 107 земельных участков, а в собственность — 29 земельных участков.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.