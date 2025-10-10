Самый бюджетный участок реализован на торгах в Серебряных Прудах

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. На прошлой неделе с 29 сентября по 03 октября в Московской области проведено 79 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок реализован в муниципальном округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, то достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в муниципальном округе Серебряные Пруды. Данный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 19,47 соток, расположен в деревне Беляево. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 26 901,59 руб. / в год.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAMрегулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.