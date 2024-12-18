Самый бюджетный участок реализован на торгах в округе Шаховская с 9 по 13 декабря

За неделю, с 9 по 13 декабря 2024 года в Московской области состоялось 80 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 24 сотки, был реализован в г. о. Шаховская. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер продажи увеличился на 3% и составил 26 984,45 рублей в год. С начала года в г. о. Шаховская уже передано на аукционах в аренду более 150 земельных участков, в собственность более 30 земельных участков.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.