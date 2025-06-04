Самый бюджетный участок реализовали в Талдоме на минувшей неделе

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. На прошлой неделе в Московской области было проведено 89 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок был реализован в Талдомском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, то достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в Талдомском городском округе. Данный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 4 сотки, расположен в городе Талдом. В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 31 267,28 рублей в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в Талдомском муниципальном округе победителям аукционов уже передано в аренду 75 земельных участков, а в собственность — 4 земельных участка.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.