Самую высокую цену лота на торгах зафиксировали в Балашихе за неделю

В период с 23 по 27 июня комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 112 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка площадью 57 соток под размещение склада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 57,44 соток для склада, расположенного в городском округе Балашиха. Стартовая цена ежегодной арендной платы начиналась от 2 830 984,96 руб. / в год. В аукционе приняло участие 18 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился 12 раз и составил 34 085 055,68 руб. / в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.