Самую высокую финальную цену земучастка за неделю зафиксировали в Богородском округе

Комитет по конкурентной политике Московской области регулярно фиксирует на торгах ситуации, когда за объекты ведется активная борьба, а итоговая стоимость превышает начальную в 5-10 и более раз, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 до 8 декабря 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов проведено 109 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Богородском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью чуть больше 24 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в Богородском городском округе, городе Ногинск. Стартовая цена начиналась от 578 586,00 руб. В аукционе приняло участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась почти в 42 раза и составила 24 184 894,80 руб/год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Сейчас на портале размещено более 2600 предложений земельных участков в Подмосковье, подходящих для строительства загородного дома. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.