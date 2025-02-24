Самовольные постройки снесут в Мытищах

Мытищинским городским судом признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме требования администрации городского округа Мытищи о сносе сразу четырех самовольных построек, возведенных на земельном участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, в д. Сгонники, на ул. Центральной, уч. 42А, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам директора управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елены Лебеденко, по результатам проведенной судебной экспертизы выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства при строительстве этих построек.

«Так, установлено, что при их возведении не соблюдены правила землепользования и застройки городского округа Мытищи, в том числе превышен допустимый процент застройки участка, не соответствуют нормам обязательные отступы от границ земельного участка, — дополнила Елена Владимировна. — Более того, два из рассматриваемых самовольных здания частично находятся на землях общего пользования, государственная собственность на которые не разграничена. Все четыре постройки представляют из себя ненадежные постройки, которые не соответствуют санитарным, экологическим и противопожарным нормам, создают угрозу для жизни и здоровья граждан, нарушают права и законные интересы смежных землепользователей».

Ответчик в ходе рассмотрения дела пытался спасти судьбу самовольных объектов и приступил к сносу части одной из спорных построек, имея намерение привести в допустимые нормы процент застройки земельного участка. Но кроме того, что в результате работоспособность объекта была нарушена, это не привело к иному разрешению судебного спора. При неисполнении судебного решения о сносе данных четырех построек в установленные судом сроки право на снос предоставлено администрации городского округа Мытищи.

Выявление и ликвидация самовольных объектов на территории городского округа Мытищи будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.