«Самолет» в Подмосковье передал новоселам ключи от 18 537 квартир

Девелопер «Самолет» подвел итоги работы за 2025 год. Компания передала новоселам свыше 31 тысячи квартир, из них 18 537 находятся в Московской области. Всего за год был построен 131 дом общей площадью более 1,2 млн квадратных метров, рассказали в пресс-службе компании.

Жилье в эксплуатацию в 2025 году сдавали в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Тюмени. Кроме того, застройщик начал работать еще в четырех городах России.

Для семей с детьми в новых жилых комплексах открыли социальные объекты: пять школ и три детских сада. В компании отметили, что главным приоритетом стало своевременное выполнение обязательств перед дольщиками. Именно это позволило установить рекорд по количеству выданных ключей.

К утру 30 декабря 2025 года жители получили ключи от новых квартир: 8 916 — в Москве, 18 537 — в Подмосковье и еще 3 458 — в других регионах страны. Параллельно с жильем развивается образовательная инфраструктура — свыше 6,7 тысячи детей пошли учиться в только что построенные школы и дошкольные учреждения.

Фото - © пресс-служба ГК «Самолет» Фото - © пресс-служба ГК «Самолет» Фото - © пресс-служба ГК «Самолет» Фото - © пресс-служба ГК «Самолет» Фото - © пресс-служба ГК «Самолет»

Среди открывшихся объектов — самая большая школа Домодедова на 1650 мест в жилом комплексе «Прибрежный Парк». Распахнули двери первые школы в ЖК «Горки Парк» и «Мытищи Парк», а в «Пятницких Лугах» заработал первый детский сад.

В московском ЖК «Домашний» застройщик возводит образовательный центр с яркими художественными росписями на стенах. Это первое в столице здание социального назначения, фасады которого украшены авторскими муралами.

В жилом комплексе «Люберцы» начало работу новое пожарное депо, а жители ЖК «Пригород Лесное» получили доступ к современной поликлинике, рассчитанной на тысячу человек ежедневно.

Компания «Самолет» укрепила свои позиции на рынке недвижимости. Девелопер по-прежнему возглавляет список строительных компаний по объемам текущих проектов в стране. В столице застройщик удерживает второе место по масштабам жилищного строительства. По количеству введенного в эксплуатацию жилья в России компания поднялась на третью позицию. Среди московских девелоперов «Самолет» лидирует по уровню доверия покупателей и узнаваемости бренда на рынке первичной недвижимости столицы и Подмосковья.

Строительство домов в Подмосковье

Фото - © пресс-служба ГК «Самолет» Фото - © пресс-служба ГК «Самолет» Фото - © пресс-служба ГК «Самолет»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.