«Самолет» на ПМЭФ–2025: ESG‑инициативы, продуктовая адаптация и кадровая трансформация

На ПМЭФ — 2025 ГК «Самолет» показала системный подход к нормализации в условиях турбулентного рынка — ESG‑стратегию до 2030 года, новые инвестинструменты и готовность к инвестициям в кадры, передает пресс-служба компании.

На правах лидера отрасли спикеры компании были проговорены несколько проблемных для рынка тем. Основные вызовы, с которыми столкнулась отрасль — высокая ключевая ставка, и, как следствие — заградительно высокие ипотечные ставки и дефицит кадров.

Высокая ключевая ставка имела для сферы недвижимости различные последствия. Компания отмечает уменьшение спроса на ипотеки. Ставки более 20% сократили выдачу на 40% по сравнению с прошлым годом.

«С начала 2025 года в РФ выдано 100 тыс. ипотечных кредитов — на 40% меньше, чем годом ранее. Стандартная ипотека для большинства стала недоступной», — прокомментировала генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина.

На этом фоне «Самолет» акцентирует внимание на появлении идейных продуктов.

«Покупатель стал избирательным, и он платит не за метры, а за идею. Мы дифференцируем продукт, запускаем серию „уникальных домов“ — эмоционально точных, функционально продуманных. Это и есть инструмент устойчивости». Концептуализация жилья помогает сохранить маржинальность при ограниченной возможной скидке: подход подтверждается мировой практикой нишевого девелопмента. В период формирования отложенного спроса на приобретение квартир, на подъеме — рынок аренды, и девелоперы создают новые инвестиционные продукты. «Самолет» запустил первый закрытый паевой инвестиционный фонд. «Инвесторам фонд дает полностью защищенную целевую доходность до 24% и возможность входа по низкому чеку, пай стоит 1 тыс. рублей. Для тех, кто пока не готов к покупке квартиры он предлагает в аренду наши объекты по прозрачной белой схеме», — рассказала Акиньшина.

Еще один вызов для отрасли — дефицит кадров, который в рабочих специальностях оценивается в более чем миллион специалистов.

В условиях дефицита инженерных и рабочих кадров «Самолет» наращивает инвестиции в технологичность строительства и обучение специалистов. Цифровизация процессов снижает зависимость от внешних кадровых ресурсов и укрепляет проектную устойчивость, а внедрение корпоративных программ обучения позволяет сотрудникам расти внутри компании и раскрывать потенциал каждого.

На сессии под эгидой Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (модератор — Андрей Шаронов) обсуждалась ESG-повестка в строительстве. Анна Акиньшина рассказала о стратегии устойчивого развития компании до 2030 года.

«В „Самолете“, одной из немногих компаний на рынке, принята стратегия по устойчивому развитию. И рассчитана она до 2030 года». Компания внедряет конкретные практики, такие как использование вторсырья в строительстве: «Мы стремимся к использованию 30% арматуры из переработанного сырья. Стройка вырабатывает много мусора, но это бетон, это арматура — они перерабатываются и возвращаются в цикл», — добавила она.

Также гендиректор Акиньшина подчеркнула важность формирования экологического сознания.

«Когда мы говорим про ESG и повестку, очень важно идти от самого человека. Проблема в осознанности, в том, чтобы люди понимали, что потребление должно быть более экологичным», — резюмировала она.

ГК «Самолет» формирует новую модель девелопмента — устойчивый, цифровой, наполненный идеями. Это отвечает на базовые макротенденции и укрепляет позиции компании в нестабильной экономике.