Самое дорогое коммерческое помещение в новостройках Москвы стоит свыше 346 млн руб

«Стоимость самого дорогого коммерческого помещения в столичных новостройках сегодня составляет 346,3 млн руб., а самого дешевого — 15,2 млн. Такие данные получены по результатам анализа рынка строящихся жилых комплексов со сроком сдачи не ранее 2025 года», — сказал Абрамычев.

Он уточнил, что лидером по стоимости стало помещение свободного назначения площадью 865,7 кв. м на первом этаже многофункционального квартала бизнес-класса «Мираполис», который строится на проспекте Мира.

«Помещение с тремя отдельными входами и высотой потолков до пяти метров находится в трех минутах ходьбы от станции МЦК „Ростокино“, в пешей доступности от метро „Ботанический сад“ и „Свиблово“. Цена объекта — 346,28 млн руб., это порядка 400 тыс. руб. за кв. м», — рассказал эксперт.

Абрамычев добавил, что вторым в списке самых дорогих является объект торгового назначения площадью 244,4 кв. м, расположенный в жилом комплексе Life Time, который возводится в ЦАО в пешей доступности от станции метро «Улица 1905 года».

«Помещение с витринными окнами располагается на первом этаже девятиэтажного корпуса. За него просят 215,09 млн руб., что соответствует примерно 880 тыс. руб. за „квадрат“. Третье по стоимости коммерческое помещение на рынке столичных новостроек занимает первый этаж 30-этажного ЖК бизнес-класса „Квартал Герцена“. Стоимость объекта формата стрит-ритейл площадью 738,6 кв. м составляет 183,8 млн руб. или 248,8 тыс. руб. за кв. м», — отметил специалист.

По его оценке, цены на коммерческие помещения в новостройках Москвы могут еще вырасти. Стоимость таких объектов, как и квартир в ЖК, повышается в несколько этапов и растет с приближением сдачи дома в эксплуатацию.

«Кроме того, застройщики, как правило, сразу выставляют в продажу не все объекты, а редкие и ликвидные лоты придерживают, чтобы реализовать их по максимальной цене ближе к завершению строительства, когда непроданных коммерческих площадей в проекте остается мало», — информировал Абрамычев.

Он разъяснил, что самое дорогое в пересчете за «квадрат» коммерческое помещение в столичных новостройках можно приобрести в жилом комплексе премиум-класса «HIGH LIFE», который возводится в пешей доступности от станции метро «Павелецкая». Здесь потенциальному покупателю предлагают объект формата стрит-ритейл площадью 144,4 кв. м со свободной планировкой за 161,26 млн руб. или по 1,12 млн руб. за кв. м.

«Самым бюджетным коммерческим помещением в новостройках Москвы, которые будут введены в эксплуатацию не ранее 2025 года, является объект в ЖК бизнес-класса „LIFE-Варшавская“, строящемся в шести минутах ходьбы от станции метро „Варшавская“. Его цена — 15,2 млн руб. Чуть дороже, в 18,99 млн руб., оценено торговое помещение площадью 34,1 кв. м на первом этаже одного из корпусов проекта „Level Южнопортовая“», — добавил эксперт.

Специалист резюмировал, что тройку самых дешевых коммерческих помещений в столичных новостройках замыкает объект в ЖК «Level Нижегородская». Здесь с бюджетом в 23,8 млн руб. можно приобрести помещение свободного назначения площадью 58,5 кв. м. Оно занимает первый этаж 11-этажного дома, имеет отдельный вход с улицы, смешанную планировку, панорамное остекление.

«Самый доступный „квадрат“ коммерческой недвижимости в новых ЖК Москвы можно приобрести за 300 тыс. руб. По такой стоимости предлагают помещение свободного назначения площадью 273 кв. м в ЖК „Stories на Мосфильмовской“. Объект с отдельным входом, открытой планировкой и высотой потолков от 3,1 до 3,7 м находится в трех минутах ходьбы от станции метро „Аминьевская“. Его стоимость — 81,9 млн руб.», — заключил Абрамычев.