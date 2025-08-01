Самое безопасное жилье: что выбирают россияне

Каждый четвертый россиянин (26%) считает, что безопаснее всего жить в современном жилом комплексе. Каждый второй выбирает этот вариант из-за социального окружения, считая его надежным и комфортным. Меньше всего россияне доверяют «сталинкам» (10%) и апартаментам (8%). Такой тип жилья они ассоциируют с ненадежностью и дискомфортом, сообщили РИАМО в компании Level Group.

Лидерами по ощущению безопасности и комфорту для россиян являются частные дома и коттеджи — их выбрали 34%, а также современные жилые комплексы (26%). На третьем месте по безопасности и комфорту для россиян — хрущёвки и старые дома советских годов постройки, их выбрали 22% россиян.

Интересно, что наименее безопасно россияне ощущают себя именно в «сталинках» (10%) и апартаментах (8%), отметили в Level Group.

Главным аргументом в пользу безопасности жизни в жилых комплексах россияне обозначают понятное и надежное социальное окружение — так считает больше половины опрошенных (56%). Среди других причин: наличие закрытой территории, шлагбаумов и камер видеонаблюдения (47%), а также современные инженерные системы (38%). Почти каждый пятый (22%) отметил, что не менее важным является наличие продвинутых систем безопасности: от видеодомофонов до охраны на территории.

«Современный человек выбирает прежде всего качество жизни. Именно поэтому запрос на безопасность и комфорт — один из ключевых при выборе жилья. Комфорт в новых жилых комплексах обеспечивают не только технологии, но и внимание к эстетике и инфраструктуре. 56% участников опроса признались, что ценят в современных жилых комплексах развитую инфраструктуру на территории: магазины, кафе, детские сады, салоны. 43% рассказали, что ощущение комфорта дают чистые и новые дворы, 33% — приятное ощущение от того, что ты первый житель этой квартиры. Каждый четвертый (26%) отметил внешний вид дома как важный фактор комфорта», — отметили в пресс-службе Level Group.