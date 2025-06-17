Самая высокую цену земельного участка на торгах зафиксировали в Коломне за неделю

С 9 по 11 июня комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 45 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена за неделю была зафиксирована на аукционе по продаже участка для индивидуального жилищного строительства в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже земельного участка площадью 24 сотки для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в границах города Коломна. Стартовая цена начиналась от 2 362 247,32 рублей. В аукционе приняло участие 4 претендента. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась более чем в полтора раза и составила 3 850 462,93 рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.