Самая дорогая в России: в Москве выставили на продажу квартиру за 7 млрд рублей

сегодня в 17:53

В Москве за 7 млрд рублей продают самую дорогую в РФ квартиру

В центре Москвы выставили на продажу самую дорогую квартиру в России. Стоимость элитной недвижимости составляет 7 млрд рублей, сообщает Mash .

Пентхаус площадью 782 кв. м расположен в жилом комплексе «Клубный дом Обыденский № 1» на Остоженке.

Стоимость 1 квадратного метра составляет более 9 млн рублей. Сдача жилого комплекса в эксплуатацию запланирована на 2026 год.

В элитной квартире 6 спален, 7 санузлов, 8 гардеробных, кухня площадью 170 кв. м с тремя дровяными каминами, столовая площадью 76 «квадратов», личный бар с винной комнатой, игровая комната, терраса площадью более 100 кв. м и 20 балконов.

Кроме того, для прислуги предусмотрены отдельные помещения: комната, черновая кухня, две кладовые и постирочная. За указанную стоимость из окон открывается вид на храм Христа Спасителя и Москву-реку.