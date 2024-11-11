С начала года в ЦАО Москвы отремонтировали 50 ветхих строений

В столице с 2020 года ведут планомерную работу по сокращению числа ветхих зданий. О результатах такой работы в Центральном административном округе Москвы сообщил начальник инспекции Иван Бобров.

Во всех округах мегаполиса проводят мероприятия по восстановлению ветхого фонда. Такие постройки портят единый городской облик. Эксперты Госинспекции по недвижимости вместе с владельцами вычисляют ветхие здания, а затем совместно со специалистами профильных ведомств занимаются разработкой дорожных карт по преображению объектов.

«Продолжается работа по обнаружению ветхих строений в ЦАО для последующего их ремонта и возврата в городскую инфраструктуру. Результатом такой работы становится сохранение и обновление архитектурного облика столицы. За 10 месяцев в центре Москвы отремонтировали и привели в порядок 50 ветхих построек. Они находились в неудовлетворительном состоянии и требовали обновления», — отметил Бобров.

Он привел пример подобного восстановления — отремонтированные административные здания в Большом Трехгорном и Лопухинском переулках.

Не все объекты целесообразно восстанавливать. Полуразрушенные и представляющие угрозу жизни и здоровью жителей города объекты демонтируют. С начала текущего года были разобраны 25 аварийных построек.

Об обветшалом здании можно сообщить в Госинспекцию по недвижимости на электронную почту dobrovoletsgin@control.mos.ru. Это адрес проекта «Доброволец ГИН», который является сообществом неравнодушных москвичей, помогающих инспекции улучшать облик столицы.