С начала года в Люберцах снесли 12 незаконно возведенных торговых объектов

В городском округе Люберцы продолжается снос незаконных построек, с начала года 12 павильонов, киосков и капитальных объектов демонтировали из-за нарушений, которые были выявлены при строительстве и эксплуатации. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

С октября прошлого года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями горокругов Подмосковья по поручению губернатора региона проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

«Особое внимание уделяется территориям, которые располагаются вдоль магистралей. Недавно был снесен нестационарный торговый объект напротив дома № 1/1 на Транспортной улице, его площадь — 420 кв. метров. Разрешительной документации на установку и эксплуатацию у владельца нет. Есть нарушения требований безопасности дорожного движения, нет подъездных путей к этому объекту, владелец не представил документы о соблюдении противопожарных норм, градостроительных норм и иных нормативных требований», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что конструкцию возвели в прошлом году, но так и не привели в соответствие с требованиями действующего законодательства. Из-за отсутствия документов администрация округа в ноябре 2023 года выдала собственнику уведомление о необходимости демонтажа. Данное требование не исполнили, и администрацией на основании постановления был произведен демонтаж в принудительном порядке.

«Далее в адрес собственника будет направлено соответствующее уведомление о возмещении понесенных расходов. В случае неисполнения уведомления администрация обращается в суд. В ближайшее время в округе демонтируют еще 13 незаконно возведенных торговых объектов. Три из них расположены на вылетных магистралях», — добавил Волков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.