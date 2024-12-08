С начала года город получил то застройщиков и инвесторов 8 объектов образования

В собственность города передали новые здания детсадов и школ суммарной площадью 78 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года город принял в собственность 8 объектов недвижимости общей площадью более 78 тыс. кв. м, построенных инвесторами и застройщиками для образовательных учреждений в четырех округах столицы. Это 4 школы, 3 детских сада, а также комплекс для младшеклассников и дошкольников», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что новые здания рассчитаны на 4,5 тыс. воспитанников и учеников.

В Москве активно развивают социнфраструктуру. Детсады и школы возводят и на бюджетные средства, и силами инвесторов. Они строят такие объекты рядом с жилыми комплексами. Здания передают московским образовательным учреждениям после их принятия в собственность города.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, большая часть объектов — 4 площадью 40 тыс. кв. м — город получил на севере. Один из них — корпус площадью 8,8 тыс. кв. м для 500 учеников в Ховрине на Клинской улице.

«Это пятиэтажное здание, в котором, помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, кабинет информационных технологий, зимний сад, информационный библиотечный центр с медиатекой, а также спортивный и актовый залы», — сказал Гаман.

В Ховрине на Фестивальной улице был передан современный образовательный комплекс суммарной площадью порядка 8 тыс. кв. м, рассчитанный на 200 школьников и 150 воспитанников. Здание включает музыкальный зал, медиатеку, спортзал с душевыми и раздевалками, зал для проведения мероприятий, универсальные кабинеты для занятий школьников.

Также 2 объекта суммарной площадью 26,5 тыс. кв. м Москва приняла в собственность на юго-востоке, и по 1 на западе и юге. Суммарная площадь объектов составляет 5,2 тыс. кв м и 6,3 тыс. кв. м.