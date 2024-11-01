С начала года 2 тыс человек в ТиНАО получили консультации по недвижимости в СНТ

В период с мая по октябрь специалисты Госинспекции по недвижимости провели 50 выездных мероприятий в ТиНАО и проконсультировали местных жителей по оформлению прав собственности на недвижимость в СНТ. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Для членов СНТ информационно-разъяснительную кампанию организовали с целью профилактики самостроя и незаконного использования участков. Особенностью кампании стал «Мобильный офис ГИН». Еженедельно в каждое поселение ТиНАО выезжает спецавтомобиль с профильными инспекторами, которые на месте оказывают консультации. Работу проводят для снижения нарушений в имущественно-земельной сфере уже второй год.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости, эксперты ведомства проводят разъяснение правообладателям недвижимых объектов основных правовых оснований и аспектов строительства объектов на территории СНТ.

«Мы рассказываем об оформлении земельно-правовых отношений, необходимости постановки объектов на кадастровый учет и регистрации прав собственности. С начала года свыше двух тысяч человек воспользовались квалифицированной помощью и получили консультации профильных специалистов», — сказал Бобров.

Всего благодаря мобильному офису инспекция провела в ТиНАО 2,8 тыс. консультаций. Самыми популярными вопросами у жителей стали вопросы устранения нарушений при увеличении площади участка за счет смежной территории, порядка оформления разрешения на землю и начала ИЖС, а также алгоритма действий по уточнению сведений о ранее возникших правах на недвижимые объекты.

«Учитывая востребованность и актуальность подобных встреч, Госинспекция по недвижимости продолжит оказывать консультационную помощь и поддержку жителям СНТ в ТиНАО. Кроме того, в перспективе мы планируем масштабировать информационную кампанию на другие административные округа», — заключил Бобров.