С января по октябрь на востоке Москвы демонтировали 272 незаконных здания

Сотрудники Госинспекции по недвижимости Москвы по итогам работы в ВАО с начала 2024 года демонтировали 272 самовольно возведенных объекта суммарной площадью более 37,7 тыс. кв. м. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

На востоке столицы с начала текущего года инспекторы провели 2695 контрольных мероприятий, во время которых выявили 934 нарушения. Около 62% нарушений касаются земельного законодательства, а остальные — неправомерной перепланировки и переустройства городской недвижимости.

«С января по октябрь текущего года установлено 581 нарушение при использовании земельных участков, большая часть из них была связана с незаконным строительством, использованием территории без правоустанавливающих документов, захламлением. Также за отчетный период инспекторы обнаружили 607 строений, возведенных без законных оснований», — сказал Бобров.

Он добавил, что планомерную работу по устранению нарушений проводят в отношении всех объектов. На данный момент 272 самовольных строения общей площадью 37,7 тыс. кв. м демонтированы.

По словам Ивана Боброва, с января по октябрь ведомство также приняло меры по 3 долгостроям. Завершено возведение одного из них, который располагается по адресу:улица Барболина, д. 22.