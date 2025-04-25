Рынок аренды жилья в РФ вырос до 900 млрд благодаря удобным сервисам

По данным за 2024 год, российский рынок туристического жилья превысил 900 млрд рублей, чему способствовал рост внутреннего туризма. Как выяснило агентство маркетинговых исследований ORO, главными критериями при подборе сервиса для краткосрочной аренды пользователи считают ассортимент и уровень предлагаемого жилья.

«Исследования показывают, что при выборе платформы путешественникам важнее всего широта предложения и легкость бронирования», — отметил директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

Данные были получены в ходе исследования АО «Маркетинговый Информационный Центр» (Агентство ORO), целью которого было определить платформу с наибольшим числом объектов для краткосрочной аренды через онлайн-бронирование. Замеры проводились трижды в марте 2025 года.

Сравнение сервисов осуществлялось по количеству доступных для бронирования квартир, апартаментов, домов, коттеджей и отелей на одного гостя на неделю во всех регионах РФ. Бронирование проверялось на даты через три месяца после каждого замера.