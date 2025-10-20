Рынок аренды изменился: сокращение предложения и рост медианных ставок

Август 2025 года стал для московского рынка аренды жилья одним из самых активных месяцев: спрос со стороны арендаторов вырос, а объем предложений, особенно в сегменте однокомнатных квартир, существенно сократился.

Наиболее заметное падение произошло в Северном, Западном и Юго-Восточном округах — до –17% за месяц.

При этом рост медианных ставок аренды был умеренным: в большинстве районов увеличение составило от 0,3% до 4%, лишь в СЗАО оно достигло почти 6%.

Наибольший рост цен пришелся на Северо-Запад Москвы, где ставка аренды достигла 86 000 рублей. В Центральном округе, как и ранее, удерживается самая высокая стоимость жилья в москве — медианная цена аренды здесь превышает 100 000 рублей. В то же время, в Новомосковском округе «однушку» можно арендовать за 59 800 рублей.

Для собственников, которых волнует как сдать квартиру в условиях сезонного оживления, особенно важно грамотно подойти к формированию предложения.

