Рост цен на новостройки в Нижнем Тагиле обогнал Москву

За год в Нижнем Тагиле цены на новостройки выросли на 21%

В 2025 году Нижний Тагил оказался в топе российских городов с наиболее заметным увеличением цен на первичное жилье. Рост в этом городе значительно превосходил средние показатели по стране и составил 21%, сообщает Поясним за Тагил .

За 2025 год квадратный метр в новостройках Тагила прибавил в цене почти 21%, а средняя стоимость покупки квартиры увеличилась более чем на 25%. В списке из 70 крупных городов России Нижний Тагил занял шестую позицию по темпам удорожания квадратного метра и седьмую — по росту общей стоимости объекта.

Важно отметить, что даже после такого быстрого роста цен город остается одним из самых доступных по абсолютной стоимости жилья, находясь на 67-м месте в соответствующем рейтинге. К концу года средняя цена квадратного метра в новых домах достигла почти 99 тыс. рублей, а типичная сделка оценивалась в 5,2 млн рублей.

На этом фоне в Екатеринбурге наблюдалась более умеренная динамика: стоимость квадратного метра увеличилась на 8,5% (до 172 тыс. рублей). В Москве годовой прирост составил 17,8% при средней цене в 460 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 13,1% (291 тыс. рублей).

Общероссийский показатель роста цен на новостройки, равный 10,3%, стал самым низким за последние шесть лет. Эксперты объясняют это отсутствием крупных государственных программ льготной ипотеки.

