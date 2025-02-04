Рост не продолжится: эксперт рассказал о тенденциях аренды жилья в Москве

Эксперт Попов: рынок аренды жилья Москве в 2025 г будет зависеть от новостроек

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заявил, что за последние 3-4 недели арендные ставки на квартиры в Москве прекратили снижение, в 2025 году цены будут напрямую зависеть от рынка новостроек, сообщает Сноб .

«Если спрос на нем сохранится, то аренда продолжит медленно дешеветь. Падение спроса вызовет очередной рост цен на рынке долгосрочной аренды», — сказал эксперт.

При этом причин для увеличения стоимости аренды в Москве пока нет, уточнил специалист по недвижимости Константин Барсуков.

В конце 2024 года цены на аренду жилья в столице показали рекорд: в середине октября средняя ставка составила 111 тыс. рублей. Дороже всего стало снимать в районах Метрогородок и Очаково-Матвеевское. Однако в престижных локациях, например, на Кутузовском проспекте цены выросли минимально. На это повлияли темпы инфляции и серьезное увеличение ипотечных ставок.