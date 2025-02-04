Рост не продолжится: эксперт рассказал о тенденциях аренды жилья в Москве
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Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заявил, что за последние 3-4 недели арендные ставки на квартиры в Москве прекратили снижение, в 2025 году цены будут напрямую зависеть от рынка новостроек, сообщает Сноб.
«Если спрос на нем сохранится, то аренда продолжит медленно дешеветь. Падение спроса вызовет очередной рост цен на рынке долгосрочной аренды», — сказал эксперт.
При этом причин для увеличения стоимости аренды в Москве пока нет, уточнил специалист по недвижимости Константин Барсуков.
В конце 2024 года цены на аренду жилья в столице показали рекорд: в середине октября средняя ставка составила 111 тыс. рублей. Дороже всего стало снимать в районах Метрогородок и Очаково-Матвеевское. Однако в престижных локациях, например, на Кутузовском проспекте цены выросли минимально. На это повлияли темпы инфляции и серьезное увеличение ипотечных ставок.