Российским девелоперам ограничили доступ к документации из облака Autodesk

Ряд крупных российских девелоперов потерял доступ к облачному решению американского разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, сообщает РБК.

Помимо этого, девелоперы потеряли доступ к своей проектной документации, находящейся там на хранении. Autodesk начала блокировку российских компаний, которые продолжали использовать ее решение и осуществляли покупки при помощи третьих стран или VPN.

О блокировке доступа к документации рассказал президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов.

«Модели, которые были в зарубежном облаке у девелоперов, действительно сейчас недоступны», — подтвердила директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного комплекса Quartier d’Or / «Золотой квартал») Екатерина Борисова.

Американская компания в марте этого года запретила использовать фирмами РФ свои программные разработки.