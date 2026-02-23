Российским арендодателям запретили устанавливать камеры для слежки за съемщиками

Россиян накажут по УК РФ за камеры в сдаваемых в аренду квартирах

Владельцы квартир, которые сдаются в аренду, не могут размещать видеокамеры без разрешения жильцов. Это будет считаться вмешательством в личную жизнь, что наказывается по Уголовному кодексу России, рассказала ТАСС доцент кафедры информационного права и правового регулирования искусственного интеллекта института правоведения РГГУ Ольга Околеснова.

Арендодателям запрещено размещать камеры внутри жилья без разрешения жильцов. У всех россиян есть право на неприкосновенность частной жизни.

В противном случае суд может постановить убрать камеру, выплатить жильцам компенсацию морального вреда, штраф. Если было повреждено общее имущество, то придется выплатить деньги управляющей компании и штраф.

Уголовная ответственность тоже может наступить. Однако только в том случае, если будет доказано, что камеру установили для слежки.

