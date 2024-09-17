Россияне в городах-миллионниках все чаще несут вещи из квартир на склады

Число складов для индивидуального хранения в городах-миллионниках России выросло на 17% к началу осени 2024 года. Россияне все чаще несут вещи из небольших квартир на подобные склады, сообщает «Коммерсант» .

Число складов self storage в больших городах страны достигло 739 — это на 17% больше год к году. В Екатеринбурге прирост заметен больше всего — на 34% (71 склад). В Новосибирске число складов выросло на 19% (43), в Москве — на 16% (304), в Петербурге — на 13% (155).

Четыре новых склада в столице появились в период с января по июнь этого года. Ввод подобных объектов в эксплуатацию растет, но при этом все равно остается ниже уровня спроса, который в первом полугодии 2024 года вырос на 7%.

Такой высокий спрос сформирован во многом благодаря жильцам небольших квартир, которых становится все больше. Он также формируется предпринимателями, которые торгуют на маркетплейсах. Им необходимо где-то хранить большое количество товара.