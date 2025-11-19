Россияне стали чаще брать ипотеку

В октябре 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы в сегментах «комфорт» и «бизнес» было реализовано 5,4 тыс. квартир и апартаментов (по дате подписания ДДУ). Это на 4% больше в лотах и на 1% — в квадратных метрах, чем в сентябре, сообщили РИАМО специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

По итогам октября 2025 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 253,7 тыс. кв. м. Общая выручка девелоперов по итогам месяца — около 115,4 млрд руб. против 114 млрд руб. в сентябре, увеличившись на 1%. Доля ипотечных сделок относительно сентября 2025 года в октябре этого года составила 64%, увеличившись на 4%.

Минимальный размер реализованного лота в массовом сегменте по итогам октября 2025 года составил 17,5 кв. м, при средней площади продаваемого лота 42,2 кв. м. В сегменте бизнес-класса самым маленьким проданным объектом стал лот площадью 17,8 кв. м, средняя площадь при этом — 52,4 кв. м.

«В октябре на рынке старой Москвы продолжала сохраняться достаточно высокая сезонная активность, а суммарная выручка девелоперов стала больше за счет увеличения числа сделок и сохраняющегося роста стоимости жилья. Стоит отметить, что покупатели начали чаще брать ипотеку и безусловно этому в немалой степени способствуют снижение ключевой ставки и отложенный спрос, накопившийся за время стагнации рынка», — прокомментировала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

