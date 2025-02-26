Россияне перечислили главные факторы при выборе жилья в новостройке

Одними из наиболее важных факторов для россиян при выборе жилья в новостройке являются цена (53%), инфраструктура района (37%), расположение дома (32%) и надежность продавца (31%). В 44% случаев о новых предложениях застройщиков опрошенные узнают из рекламы на классифайдах и маркетплейсах, а также на сайтах и в мобильных приложениях девелоперов, сообщили РИАМО в пресс-службе порталов «Авито Недвижимость» и «Авито Реклама».

Специалисты опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их опыте и планах по покупке жилья в новостройках, основных критериях выбора новой квартиры и источниках информации о предложениях на первичном рынке.

Среди опрошенных 29% хотя бы раз приобретали жилье в новостройках, больше половины из них (52%) совершили покупку в течение последних 5 лет. Почти треть жителей страны (31%) планирует купить квартиру в новостройке в будущем. Среди них 40% рассчитывают приобрести жилье в следующие 3 года, еще 23% — в срок от 3 до 5 лет и 37% — в период от 5 лет.

Важные факторы при выборе квартиры

Также россияне, которые уже приобретали жилье в новостройках или планируют это сделать, рассказали о наиболее важных факторах при выборе квартиры. Ключевым критерием стала цена — так ответили 53% респондентов. Еще одним значимым фактором стала инфраструктура района (наличие рядом магазинов, школ, детских садов, больниц) — за этот вариант проголосовали 37% опрошенных. Среди других критериев респонденты называли расположение жилого комплекса (32%), надежность застройщика (31%), площадь квартиры (28%), транспортную доступность (24%), планировку жилья (23%).

Среди наиболее важных дополнительных удобств в ЖК чаще всего россияне отмечали охраняемую территорию (52%). Также на выбор респондентов влияют наличие детской площадки рядом с домом (48%), действующего бизнеса на первых этажах помещения (38%) и зон для общения и отдыха жителей (28%). Подземный паркинг отмечали в 27% случаев, двор без машин — в 26%.

Спрос на жилье на первичном рынке

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что с середины прошлого года, когда завершилось действие массовой льготной ипотеки, наблюдается формирование отложенного спроса на рынке «первички».

«Одновременно с этим в последние месяцы активность потенциальных покупателей новостроек на платформе растет, что может привести к частичной реализации этого спроса уже в ближайшее время. Вложения застройщиков в качественное строительство, инфраструктуру, высокий уровень сервиса и гибкие условия покупки выступают важными условиями для привлечения покупателей на конкурентом рынке. Вместе с тем возрастает роль и рекламных инструментов, в том числе на классифайдах», — объяснил Алексеев.

Как россияне узнают о предложениях застройщиков

В ходе опроса россияне рассказали, откуда они узнают о новых предложениях застройщиков. По 44% респондентов в качестве основных источников информации назвали рекламу на классифайдах и маркетплейсах, а также сайты и мобильные приложения застройщиков. На рекомендации знакомых и друзей ориентируются 33% опрошенных, на рекламу в поисковиках — 32%, в соцсетях — 22%.

Директор платформы «Авито Реклама» Яков Пейсахзон рассказал, что в условиях острой конкуренции за покупателей застройщики стали активнее использовать инструменты имиджевой рекламы, которые работают на максимальный охват аудитории. С помощью этих решений девелоперы увеличивают узнаваемость брендов, анонсируют старт продаж или рассказывают об акциях и скидках.

«Положительную динамику мы видим и по своим данным: в 2024 году инвестиции застройщиков в медийную рекламу на „Авито“ выросли на 300%, а число рекламодателей из категории, связанной с недвижимостью — на 144%», — комментирует Пейсахзон.