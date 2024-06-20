Россияне начали обращаться к риелторам за подбором недвижимости в 5 раз чаще

В России жители начали чаще пользоваться услугами риелторов, спрос вырос в 2 раза. При этом за подбором недвижимости люди обращались в 5 раз чаще, сообщили РИАМО в пресс-служба сервиса «Авито Услуги».

Речь идет о показателях с мая 2023 года по май текущего года. Так, услуга по оценке недвижимости стала популярнее в 4 раза.

В целом спрос на юристов по жилищному праву увеличился в стране на 60% по сравнению с 2023 годом. Для юридической проверки жилья россияне стали обращаться к специалистам почти втрое чаще. Вырос спрос и на услуги по составлению договоров, люди стали за ними обращаться также в 3 раза чаще.

Для сопровождения сделок, которые проводятся с недвижимостью, россияне начали привлекать юристов вдвое чаще. А предложение юруслуг выросло за год на 91%.

«На „Авито Услугах“ представлен большой выбор специалистов для помощи пользователям по поиску и подбору нового жилья. За год спрос на услуги риелторов и юристов по недвижимости увеличился на 124% и 60% соответственно», — сказал руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» сервиса Александр Семочкин.

По его словам, чтобы найти подходящего специалиста, клиенту важно посмотреть на обратную связь от предыдущих заказчиков, а еще на рейтинг мастера. У юристов еще нужно запрашивать документы о получении профильного образования.

В топ-5 городов по самому большому спросу на услуги риелторов входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Сочи. А в пятерку по спросу на услуги юристов по недвижимости вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.