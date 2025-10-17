Россияне начали брать более крупные суммы по ипотеке

В РФ поведение заемщиков на ипотечном рынке изменилось за один год. Раньше россияне редко брали 2-3 млн рублей сверх лимита по льготным программам, переводя кредитный продукт в комбоипотеку, а сейчас наметилась тенденция роста суммы до 15-20 млн рублей, сообщила РИАМО руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

По ее словам, это признак повышения доверия к рынку.

Эксперт рассказала, что портрет покупателя сегодня тоже меняется: в сравнении с началом года клиентов с прозрачными доходами стало больше, а размер первоначального взноса вырос с 20% до 30%. Главная причина — ужесточение кредитной политики банков. Даже несмотря на то, что пройти процедуру андеррайтинга сейчас значительно легче, требования к первоначальному взносу остаются серьезными.

«Вторая причина — финансовая грамотность заемщиков. Многие осознают, что при большем первоначальном взносе ежемесячный платеж будет меньше, а, значит, риск возникновения неплатежей снижается», — добавила Архангельская.

Она уточнила, что вместе с лучшим пониманием рынка участники стали осваивать альтернативные финансовые инструменты. В особенности это касается комбоипотеки, к которой часто прибегают те, кто по-прежнему входит в сделку с 20% взносом. Ее растущая популярность связана со смягчением условий: если год назад ставки стартовали с 13-15% годовых, то сегодня речь идет о 9,5-11%. Возможность объединить несколько кредитов в один открывает доступ к более дорогим и привлекательным лотам, для которых лимита по стандартным программам может не хватить. Другой вариант: если покупателю нужно более просторное жилье, чем позволяет приобрести стандартная ипотека.

«Чаще всего большие кредиты берут семьи, в которых двое или больше детей — для них характерно приобретать многокомнатные лоты, чтобы обеспечить каждого ребенка личным пространством. Нередко они выбирают функциональные планировки с меньшей площадью отдельных комнат, но большим уровнем приватности для каждого жильца», — отметила специалист.

Второй вариант, по ее мнению, — если семье необходимо увеличить площадь жилья на 10-12 кв. м (например, из-за рождения ребенка). И еще комбоипотекой пользуются те, кто хочет переехать в класс жилья повыше, но своих средств и лимита по стандартной программе для этого недостаточно.

Высокая ставка

Несмотря на повышение доверия к рынку, текущие условия кредитования сами по себе не способны стимулировать рост в сегменте новостроек — ведь как бы заемщик не относился к кредитам, их стоимость не меняется.

«Ставки все еще остаются на уровне, который делает ежемесячные выплаты для большинства труднодоступными. В сравнении с условиями отмененных в июле 2024 года льготных программ при ключевой ставке ЦБ в 17% платеж по кредиту практически удвоился, что напрямую снижает покупательскую способность», — считает Архангельская.

Сейчас рынок оказался в состоянии умеренного баланса без признаков перегрева. Значительное оживление ипотечной активности и — как следствие — в сегменте новостроек возможно лишь при условии снижения базовой ставки до уровня 10-11%.

