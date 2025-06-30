Россиянам рассказали, стоит ли приобретать дачу в летний период

Покупка дачи летом имеет свои преимущества, так как в это время года легко оценить все достоинства участка и дома, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом сообщает RT .

«Зелень, плодовые деревья, близость леса или водоема — все это видно невооруженным глазом. Кроме того, летом проще проверить коммуникации: работу колодца, скважины, дренажной системы», — объяснил депутат.

Однако, как подчеркнул Чаплин, лето не всегда самое выгодное время для такой покупки. В разгар сезона цены на загородную недвижимость часто завышены по сравнению с осенне-зимним периодом. Продавцы осознают, что спрос летом высок, и могут устанавливать более высокую стоимость. Если цель — сэкономить, лучше рассмотреть варианты в межсезонье.

Еще один ключевой аспект — юридическая проверка документов, добавил эксперт. Летом участок может казаться безупречным, но важно не упускать из виду юридические нюансы. Необходимо удостовериться в правильности границ, отсутствии обременений и соответствии построек нормам. Иногда за густой растительностью скрываются проблемы, которые проявятся лишь с наступлением осени. Всегда советую консультироваться с кадастровыми инженерами и юристами, даже если внешне все выглядит хорошо.

Отдельно он обратил внимание на инфраструктурные вопросы.

«Летом дороги и магазины работают в полном объеме, но стоит уточнить, как обстоят дела зимой. Будет ли возможность приезжать на дачу в холодное время года? Есть ли поблизости школа или медпункт, если вы планируете жить за городом постоянно? Эти вопросы лучше прояснить заранее», — резюмировал депутат.