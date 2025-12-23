Россиянам рассказали, стоит ли покупать жилье в ближайшее время

Эксперт Семко: принимать решение о покупке жилья нужно в зависимости от цели

Уменьшение ключевой ставки все чаще считают основным фактором, который должен привести к увеличению продаж на рынке недвижимости, но ожидания покупателей и изменение размера цен не всегда совпадают. Стоит ли откладывать приобретение жилья в ожидании более выгодных условий, АБН24 рассказала эксперт в области недвижимости Инна Семко.

Идеального ответа на вопрос о том, когда лучше приобретать жилье, нет. Специалисты ожидают уменьшения процентной ставки по ипотеке, которое произойдет летом или позже. В таком случае платежи по кредитам действительно окажутся меньше.

При этом резко уменьшать ключевую ставку небезопасно. Средства на вкладах могут обесцениться, а люди начнут активно вкладывать в жилье. В таком случае рынок может столкнуться со всплеском стоимости имущества.

Если же задействуют аккуратный сценарий, цены на недвижимость будут увеличиваться плавно, без шоков. Поскольку ставка будет меньше, платеж по ипотеке снизится, и теоретически покупать жилье станет выгоднее.

Но все зависит от того, какая ставка и ежемесячный платеж будут комфортны конкретному человеку. Это индивидуальные показатели.

«Большинство, конечно, ждет снижения процентной ставки. Но при этом не стоит ждать возврата к уровням вроде 2015 года — такого платежа уже не будет, машину времени никто не изобрел. Даже если ставка снизится, платеж все равно останется выше, чем хотелось бы», — добавила Семко.

Решать, покупать недвижимость сейчас или подождать более выгодных условий, эксперт советует, исходя из своей цели. Если она совпадает с прогнозами, то можно принять к сведению. Если нет, то нужно обдумать, что выгоднее в нынешней ситуации.

