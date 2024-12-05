Россиянам рассказали о подорожании маленьких квартир

В Москве с 1 августа вступил в силу закон, ограничивающий возведение малогабаритных квартир. Сразу же начались разговоры о том, что теперь микроквартиры будут активнее строиться в Подмосковье, и местные застройщики займут этот пустующий сегмент.

Однако такая перспектива не осуществится. С 1 января 2025 года в Московской области также вводится аналогичное ограничение. Как и в Москве, там будет запрещено возводить дома с квартирами и студиями площадью менее 28 квадратных метров. Это свидетельствует о четкой тенденции к исключению строительства жилья с небольшой площадью.

Данный запрет предсказуемо приведет к росту цен на небольшие квартиры на вторичном рынке, поскольку их предложение станет ограниченным, отметил Лазовский. В остальном, серьезных изменений не следует ожидать, так как меры касаются исключительно сегмента малогабаритного жилья.

«Отмечу, что спрос на подобные студии может начать расти уже сейчас. Так как они привлекут внимание инвесторов, которые захотят приобрести их не на вторичном, а на первичном рынке. Это может произойти уже в декабре», — высказал мнение эксперт.