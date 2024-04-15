Россиянам рассказали, какие материалы лучше всего подойдут для звукоизоляции

Глава департамента строительных работ «Цеппелин. Сервис Менеджмент» Роман Гюльмисарян отметил, что улучшить шумоизоляцию стен можно с помощью обычной штукатурки. По его словам, снизить шум, исходящий из квартиры соседей, также помогут плотные обои, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист подчеркнул, что с поглощением звуков лучше всего справляется пористый, рыхлый материал. Речь идет о минеральной вате, стекловате, поролоне, войлоке, отметил Гюльмисарян.

«Например, звукопоглощение у минеральной ваты 0,45–0,95 дБ, а повысив звукоизоляцию всего на 3 дБ, человеческое ухо воспринимает это, как уменьшение шумов примерно в два раза», — продолжил эксперт.

Руководитель студии дизайна интерьеров Antis Studio Максим Юрченко, в свою очередь, считает, что в этих целях можно выбрать любые материалы для звукоизоляции. Он обратил внимание, что самые популярные из них — пробковые плиты для отделки стен, панели из гипсокартона с наполнителем из кварцевого песка и акустические штукатурки.

Архитектор добавил, что все вышеперечисленные товары можно использовать как при строительстве дома, так и во время ремонта.