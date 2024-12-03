Россиянам рассказали, как правильно подготовить квартиру к сдаче в аренду

Перед сдачей квартиры в аренду, особенно в праздничные дни, важно внимательно подготовить жилье, чтобы избежать неприятностей и потенциальных убытков. Техэксперт Сергей Савельев выделяет ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, сообщает «Секрет Фирмы» .

Прежде всего необходимо проверить электрику: убедиться, что щиток в исправном состоянии, а все розетки и выключатели функционируют без перегрева и запаха гари. В старых домах рекомендовано установить устройства защиты от перегрузок. Также важно, чтобы проводка была выполнена из меди с соответствующим сечением.

Следующий шаг — сантехника. Включив воду, стоит убедиться, что нет подтеканий. Устаревшие вентили желательно заменить, а уплотнители на трубах — проверить.

Важно не забывать про внешний вид квартиры: следует убрать лишние вещи, устранить мелкие поломки и освежить интерьер, используя свежую краску или новые обои в пастельных тонах. Элементы текстиля помогут создать яркие акценты и повысить привлекательность квартиры.

Затем стоит проверить двери и окна на исправность, смазав их при необходимости, и добавить второй замок для безопасности. Наконец, обязательно зафиксировать текущее состояние квартиры, сделав качественные фотографии и составив список имущества.

«Этот перечень поможет доказать, что все перечисленное находилось в квартире именно на момент передачи, а фото и видео — что квартира в целом и все предметы в ней были на дату заключения сделки без видимых повреждений», — заключил эксперт.