Россиянам рассказали, как действовать, если соседи затопили квартиру

Периодически жители страны сталкиваются с тем, что в их отсутствие или ночью соседи затопили их жилье. Эксперты рассказали, как нужно действовать, когда такое случилось, чтобы минимизировать ущерб, сообщает «Вечерняя Москва».

Первое, что рекомендуют сделать специалисты, это перекрыть воду и обесточить жилье, чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара. Далее рекомендуется задокументировать с помощью фото- и видеосъемки последствия потопа. Желательно это делать при свидетелях. Эти материалы в дальнейшем могут помочь владельцам жилья доказать факт нанесенного ущерба.

В случае если жилье застраховано, можно обратиться за помощью в страховую компанию. Если же страховки нет — можно попробовать договориться с теми, кто затопил жилье вне суда.

Подобные бытовые аварии случаются довольно часто и могут серьезно ударить по семейному бюджету, испортив недавно сделанный ремонт или ценное имущество. При затоплении арендуемого жилья важно установить виновника происшествия, после чего рекомендуется связаться с владельцем жилья и с соседями.

Распределение финансовой ответственности между хозяином и квартиросъемщиком регулируется условиями арендного соглашения. При отсутствии договоренности о возмещении ущерба, эксперты рекомендуют подготовить документальные свидетельства повреждений, провести оценку нанесенного ущерба и затем обратиться в судебные инстанции для дальнейшего разбирательства по существу.