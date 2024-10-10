Россиянам рассказали, как быстро можно окупить инвестиционную квартиру

Годовая доходность от сдачи квартиры в аренду в любом из городов-миллионников РФ растет: еще два года назад она составляла в среднем 4,9% годовых, а сегодня — уже более 6%, и может достигать 8%, сообщили РИАМО эксперты.

К таким выводам пришли при подсчетах аналитики портала «Мир квартир». Это означает, что на сегодняшний день инвестиционная квартира может окупиться в среднем за 12,5 лет против 20,3 лет в 2022 году.

Осень — традиционно «горячее» время на рынке съемного жилья. Активизируется спрос, растут цены, на рынок постепенно выходят новые объекты — как правило, покупатели инвестиционных новостроек как раз к началу холодного сезона заканчивают ремонт.

В 2024 году в некоторых городах-миллионниках с августа по сентябрь рост спроса составил почти 20%, а в Москве этот показатель вырос на треть, следует из данных «ЦИАН. Аналитики» и «Яндекс. Аренды» Коммерсантъ.

Некоторые эксперты отмечают, что в году этом такая ситуация начала складываться даже раньше — уже с начала июля.

Помимо традиционных факторов роста спроса, таких как начало учебного года и делового сезона, на рынок влияет и изменение условий льготных ипотечных программ с 1 июля. На рынок вышли и те, кто приобрел первичное жилье на этапе строительства, и нуждаются в арендной квартире, чтобы дождаться сдачи в эксплуатацию собственной, отметила замдиректора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова.

Наплыв арендаторов привел к уменьшению числа «бюджетных» вариантов жилья и более резкому росту средних ставок. При этом рост спроса и вымывание лучших вариантов заметны во всех сегментах рынка.

«Даже клиенты с крупными бюджетами (от 1 млн рублей и выше) сталкиваются с трудностями в поиске свободных квартир и апартаментов», — сказал партнер агентства недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

В среднем ценовом сегменте особенным спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.