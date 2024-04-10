Россиянам посоветовали не делать ремонт сразу после паводка

Председатель Совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский сообщил, что россияне, пострадавшие от паводков и наводнений, имеют право на возмещение ущерба со стороны государства. Эксперт также рассказал о различных вариантах помощи для людей, столкнувшихся с такой бедой.

Эксперт порекомендовал владельцам помещений первым делом зафиксировать разрушения путем съемок видео или фото. Это имеет большое значение, поскольку от этого зависит как порядок возмещения, так и сумма, которую гражданину должны выплатить. Важно сделать фотографии как снаружи, так и внутри дома. Обычно ущерб, нанесенный водой недвижимости и земельному участку, хорошо виден на фотографиях.

Также специалист посоветовал не начинать ремонт до получения компенсации. В таком случае будет трудно доказать размер ущерба. Проверку поданных заявлений выполняют власти на местном уровне.

«На место выезжает специалист, который фиксирует разрушения повторно. Потом через МЧС или соответствующую комиссию в режиме одного окна разбираются заключение специалиста и те материалы, которые предоставит владелец помещения: право собственности, размер нанесенного ущерба, фото и видео, описательная часть», — пояснил Андреевский в эфире радио Sputnik.

Важно отметить, что возмещению подлежит не только ущерб, нанесенный жилым домам, но и хозяйственным постройкам, мебели, бытовой технике и другому имуществу. Андриевский указал на то, что вода может проламывать окна и двери, уносить имущество, включая даже холодильники, которые оказываются очень плавучими в таких ситуациях. Поэтому важно правильно задокументировать весь ущерб, подчеркнул эксперт.