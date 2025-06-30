Россиянам ответили, получится ли заработать на приобретении жилья в новостройках

Коммерческий директор холдинга РСТИ Екатерина Немченко ответила, какие критерии необходимо учитывать, инвестируя в недвижимость как способ сохранения и приумножения капитала, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Для начала, по мнению эксперта, идеальными временем для покупки недвижимости является момент, когда человек задумался об этом. Откладывать покупку нет смысла, так как велика вероятность упустить выгоду: цены будут расти, понравившийся вариант продадут, а имеющиеся средства обесценятся.

«Если появился на рынке интересный проект, обязательно стоит присмотреться. Ведь следует помнить, что наиболее привлекательные цены в проекте бывают только на старте, и в процессе строительства они будут расти», — заявила Немченко.

В основном стоимость растет из-за постоянного удорожания строительства: увеличиваются цены на материалы, рабочую силу и кредитные ресурсы, что исключает возможность снижения цен. Чем ближе проект строительства к завершению, тем выше будет стоимость за квадратный метр, а наиболее выгодные условия предоставляются в начале продаж.

Различные варианты рассрочки, по мнению специалиста, позволяют фиксировать цены на раннем этапе, уменьшить первоначальный взнос и выплачивать основную сумму после сдачи дома в строй, при необходимости можно переоформить платежи в ипотеку. Более того, дополнительным фактором ликвидности можно считать удобные планировки, отделку «под ключ» и репутацию застройщика. В условиях экономической нестабильности новостройки в проверенных локациях с продуманными условиями покупки и различными планировками становятся одним из лучших стабильных способов вложения средств.

Немченко отметила, что наибольший инвестиционный потенциал имеют проекты в развитых районах с хорошей транспортной, социальной инфраструктурой и близостью к метро. Сейчас такие объекты обеспечивают баланс между риском и доходностью.