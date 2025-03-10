Россиянам ответили, чем опасна посуточная аренда квартир

Россияне все чаще обращаются к посуточной аренде квартир, так как они дешевле отелей. Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, в чем заключаются риски такого съема, сообщает Общественное Телевидение России .

Эксперт отметила, что чаще всего при попытке суточной аренды квартиры можно попасться на мошенников, который выставляют объявление о несуществующей квартире или не соответствующей описанию. Не исключены и ситуации, когда собственник может потребовать досрочного выезда или смены условий аренды.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, специалист рекомендовала снимать жилье с помощью сервисов «Авито», «Циан» и другие. Так, будет сложнее напороться на мошенников, так как сервисы сами проводят верификацию пользователей и объявления реальных арендодателей помечают надписью, например, «документы проверены».

«Нужно быть повнимательнее и, конечно, читать отзывы. Лучше снимать у тех арендодателей, у которых несколько апартаментов», — добавила Перескокова.

Возможны риски и для владельцев недвижимости. Недобросовестные арендаторы могут испортить имущество, производить незаконные манипуляции с квартирой или нарваться на штраф из-за шума. Для полной защиты лучше собирать паспортные данные с гостей, собирать отзывы и заключить договора.