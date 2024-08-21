Россиянам объяснили, в каком случае не нужно согласие супруга на продажу квартиры

Россияне могут распоряжаться общим имуществом только по обоюдному согласию. Речь идет об объектах, приобретенных в браке, совместно приватизированных и отремонтированных, сообщает aif.ru .

Продать недвижимость без согласия супруга можно, но только если она была приобретена до свадьбы, получена в дар, унаследована или полагается одному из партнеров на основании брачного договора.

По словам адвоката Анны Аржанниковой, в случае нарушения закона несогласный муж или жена имеет право оспорить сделку в суде в течение года.

Зачастую с продавца взыскивается половина от стоимости объекта, а квартира или дом остаются у приобретателя, пояснила юрист.

«Но могут быть и неожиданности, ведь каждый случай индивидуальный. И вряд ли добросовестному покупателю понравится перспектива застрять в судах на год-два», — отметила она.

Эксперт предупредила, что в ходе разбирательства на жилье могут наложить арест. Пока суды не закончатся, у владельца не будет возможности продать или подарить объект, заключила Аржанникова.