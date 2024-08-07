Россиянам объяснили, почему стали чаще продавать квартиры без отделки

Эксперт Колченко: 60% квартир и апартаментов в новостройках продают без отделки

Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко заявил, что большинство (60%) апартаментов и квартир в новостройках продаются без отделки. Этот показатель вырос более чем на 5% за 2023 год, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, высокий процент продажи квартир без отделки в первую очередь связан с желанием покупателей снизить конечную стоимость жилья. Клиенты заинтересованы в этом на фоне подорожания ипотечных займов.

«При этом популярными стали траншевые и аккредитивные кредиты с символическими платежами в первые годы выплат, позволяющие накопить сумму на самостоятельный ремонт», — сказал Колченко.

В ГК «Основа» добавили, что в 2024 году в московских новостройках из 33 000 лотов без отделки 40% приходились на бизнес-класс.